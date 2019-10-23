Российская биатлонистка Ильченко вспомнила свою свадьбу

Российская биатлонистка Кристина Ильченко в социальных сетях опубликовала фотографию со свадьбы, которая прошла в августе 2019 года.
Мужем 26-летней биатлонистки является спортсмен-ведущий сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону по спорту слепых Андрей Токарев.
Напомним, в декабре 2018 года исполком IBU принял решение одобрить смену гражданства Ильченко, ранее выступавшей за Беларусь. С 1 января 2019 года она получила возможность снова представлять Россию на международных соревнованиях.
На текущий момент лучшим результатом в карьере Ильченко является 54-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира-2015/16 в Преск-Айле (США). В Кубке IBU её лучший результат — 10-я позиция в гонке преследования на этапе в Арбере (Германия).
Запись доступна на странице Ильченко в «Инстаграме».
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