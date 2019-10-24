М. Фуркад: чувствую, что мне нужно уходить в другие сферы жизни

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад в очередной раз затронул тему скорого завершения карьеры. Ранее француз заявил, что окончательное решение по поводу продолжения профессиональных выступлений сделает в конце грядущего сезона.
«Я бы не претендовал на участие в комиссии МОК, если бы планировал оставаться в спорте, но я уверен, что не буду продолжать после Пекина-2022. С этой точки зрения да, это способ подготовиться к завершению карьеры.
Что касается Парижа-2024, я просто хочу предложить свой опыт для этого проекта, который меня восхищает. Это как тогда, когда я писал книгу или придумывал деревянную винтовку для детей. Сегодня я не тот человек, каким был в 18 лет, когда моей единственной целью было олимпийское золото. Всё остальное меня не интересовало.
Я развивался, учился открываться другим людям, стал отцом двух дочек, и сегодня я не тот же мужчина, что в 2010-м или даже в 2014-м. Нужно расти и быть счастливым в своей жизни как мужчины для того, чтобы быть успешным и в спорте. Думаю, я к этому пришёл в течение моей карьеры. Сейчас я чувствую, что мне нужно уходить и в другие сферы жизни, быть более вовлечённым, чем прежде», – цитирует Фуркада Sports.ru.
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