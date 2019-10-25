IBU вычел очки у женской сборной России в КМ после дисквалификации Васильевой

Международный союз биатлонистов (IBU) внёс изменения в таблицу национальных сборных за минувший сезон после того, как были аннулированы результаты россиянки Маргариты Васильевой.

Это привело к сокращению квоты женской команды России в Кубке мира на сезон-2019/20. После вычета результатов Васильевой национальная команда переместилась с четвёртого на шестое место. Теперь у неё 6408 очков вместо 6831.

Таким образом, сборная России потеряла одну квоту. На личные гонки Кубка мира предстоящего сезона она сможет заявлять не по шесть, а лишь по пять спортсменок. Максимальное представительство получают сборные, занявшие по итогам минувшего сезона места с первого по пятое.

После перестановок в таблице в топ-5 попала сборная Швеции, ранее занимавшая шестое место. Четвёртыми стали итальянки. Первые три места занимают команды Норвегии, Германии и Франции.

Напомним, Васильева была дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Она пропустила три допинг-теста во внесоревновательный период в течение 12 месяцев.

Первый этап Кубка мира-2019/20 состоится в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.