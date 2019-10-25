IBU вычел очки у женской сборной России в КМ после дисквалификации Васильевой

Международный союз биатлонистов (IBU) внёс изменения в таблицу национальных сборных за минувший сезон после того, как были аннулированы результаты россиянки Маргариты Васильевой.
Это привело к сокращению квоты женской команды России в Кубке мира на сезон-2019/20. После вычета результатов Васильевой национальная команда переместилась с четвёртого на шестое место. Теперь у неё 6408 очков вместо 6831.
Таким образом, сборная России потеряла одну квоту. На личные гонки Кубка мира предстоящего сезона она сможет заявлять не по шесть, а лишь по пять спортсменок. Максимальное представительство получают сборные, занявшие по итогам минувшего сезона места с первого по пятое.
После перестановок в таблице в топ-5 попала сборная Швеции, ранее занимавшая шестое место. Четвёртыми стали итальянки. Первые три места занимают команды Норвегии, Германии и Франции.
Напомним, Васильева была дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Она пропустила три допинг-теста во внесоревновательный период в течение 12 месяцев.
Первый этап Кубка мира-2019/20 состоится в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря.
- 25 октября 2019
-
11:33
-
09:10
-
08:59
-
00:54
-
00:39
- 24 октября 2019
-
23:27
-
20:42
-
18:12
-
15:18
-
13:26
-
11:23
- 23 октября 2019
-
20:07
-
16:21
-
14:42
-
12:32
-
10:48
-
10:37
-
10:24
-
10:15
-
09:41
-
00:03
- 22 октября 2019
-
23:30
-
16:40
-
16:39
-
14:52
-
14:09
-
13:57
-
10:54
-
10:08
- 21 октября 2019
-
14:47
-
13:54
-
11:19
-
10:55
-
10:46
-
00:39