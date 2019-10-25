Майгуров рассказал о судьбе СБР в случае отстранения РУСАДА

Вице-президент Союза биатлонистов России по международным вопросам Виктор Майгуров, присутствовавший на конгрессе IBU, считает, что финансовый вопрос не является основным для восстановления членства СБР в международной организации.

«Финансовый вопрос не основной. Мы сделали предложение IBU, что готовы закрыть всю задолженность, если наш вопрос будет вынесен на конгресс, либо выслушать их встречное предложение, но такого предложения мы не получили. Значит, дело не только в этом. Во-вторых, IBU всё ещё проводит расследование в отношении наших спортсменов и должностных лиц, которые могли быть причастны к нарушениям антидопинговых правил. Платятся гонорары адвокатам, разным комиссиям и так далее. Когда будет закончен этот процесс, не знаем», — приводит слова Майгурова News.ru.



Также Майгуров высказал мнение, как отразится на биатлоне ситуация с возможным повторным отстранением РУСАДА.



«Эти разговоры были в рамках рабочей группы, но они сводились к тому, что если РУСАДА будет отстранено, то у СБР не будет никаких юридических возможностей быть полноправным членом IBU. Что касается выступлений спортсменов, это будет общим решением по всем видам спорта, как на Олимпиаде в Пхёнчхане, в соответствии с рекомендациями ВАДА», — сказал Майгуров.