Губерниев прыгнул в воду на фоне таблички «Нырять запрещено»

Журналист Дмитрий Губерниев опубликовал видео, на котором прыгает в воду в запрещённой для этого зоне. Это уже вторая так называемая прыжковая композиция известного комментатора.
«По многочисленным заявкам публики! Прыжковая композиция, часть 2, с элементами бодибилдинга, синхронного плавания и плавания кролем! Ребята, это просто бомба!» — написал журналист.
Видео доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».
Ранее комментатор исполнил прыжковую композицию, которую назвал «Вихри».
«Прыжковая композиция «Вихри» с элементами сурового синхронного плавания! Нервных просим не смотреть! Мое упругое тело, как секс-агрегат! Ееееееее!» — отметил тогда Губерниев.
Видео этого прыжка можно посмотреть на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».
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