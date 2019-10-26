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Губерниев прыгнул в воду на фоне таблички «Нырять запрещено»

Губерниев прыгнул в воду на фоне таблички «Нырять запрещено»
Биатлон / Прочие турниры 0

Журналист Дмитрий Губерниев опубликовал видео, на котором прыгает в воду в запрещённой для этого зоне. Это уже вторая так называемая прыжковая композиция известного комментатора.

«По многочисленным заявкам публики! Прыжковая композиция, часть 2, с элементами бодибилдинга, синхронного плавания и плавания кролем! Ребята, это просто бомба!» — написал журналист.

Видео доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».

Ранее комментатор исполнил прыжковую композицию, которую назвал «Вихри».

«Прыжковая композиция «Вихри» с элементами сурового синхронного плавания! Нервных просим не смотреть! Мое упругое тело, как секс-агрегат! Ееееееее!» — отметил тогда Губерниев.

Видео этого прыжка можно посмотреть на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».

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