Губерниев прыгнул в воду на фоне таблички «Нырять запрещено»

Журналист Дмитрий Губерниев опубликовал видео, на котором прыгает в воду в запрещённой для этого зоне. Это уже вторая так называемая прыжковая композиция известного комментатора.



«По многочисленным заявкам публики! Прыжковая композиция, часть 2, с элементами бодибилдинга, синхронного плавания и плавания кролем! Ребята, это просто бомба!» — написал журналист.

Видео доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».



Ранее комментатор исполнил прыжковую композицию, которую назвал «Вихри».

«Прыжковая композиция «Вихри» с элементами сурового синхронного плавания! Нервных просим не смотреть! Мое упругое тело, как секс-агрегат! Ееееееее!» — отметил тогда Губерниев.

Видео этого прыжка можно посмотреть на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».