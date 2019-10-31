Биатлонистка Васильева будет работать фитнес-инструктором во время отстранения

Людмила Панова, тренер российской биатлонистки Маргариты Васильевой, рассказала о планах спортсменки на период двухлетней дисквалификации.



«Ей сразу предложили стать фитнес-инструктором, но она отказалась, посчитала, что ещё не готова. Сначала ей надо получить необходимые знания, войти в колею. Посмотрим, думаю, в ближайшие месяцы она трудоустроится, с этим ей лучше не затягивать.



Это будет очень удобно для неё в плане занятости, наличия свободного времени, она сможет спокойно тренироваться. Сейчас ей нашли инструктора, чтобы она под его руководством проходила практику», — цитирует Панову ТАСС.



Напомним, решение о дисквалификации Васильевой антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла 17 сентября. С этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в 29-летнем возрасте — в марте 2021 года.



В прошлом сезоне биатлонистка дебютировала на Кубке мира. На этапе в Оберхофе, Германия, она в составе сборной России стала первой в эстафете.