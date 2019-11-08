Филимонов: я в Европе бегал и понял, что бороться можно

Российский биатлонист Вадим Филимонов рассказал о настрое на предстоящие контрольные старты в Тюмени.
«Скоро нас ждут отборочные старты. Нет задачи основательно подвестись к ним, но, конечно, желательно выступить хорошо. В первую очередь для самого себя. Увидеть, дала ли результат проделанная работа.
Конечно, когда с внутренних стартов попадаешь в сборную на подготовку, то затем уже хочется двигаться дальше и стартовать на международной арене. Тем более я в Европе уже бегал и понял для себя, что бороться там можно!
В чём надо добавлять, чтобы там выступать успешно? Традиционный ответ – во всём. Чтобы приблизиться к элите, нужно быстрее бежать и не допускать ошибки в стрельбе. Но вообще, важнее всего – справиться психологически", — цитирует Филимонова «Тюменская арена».
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