Хованцев утверждён в должности главного тренера сборной России по биатлону

Министерство спорта РФ утвердило Анатолия Хованцева в должности главного тренера сборной России по биатлону, информирует ТАСС.
В минувшем сезоне 70-летний специалист официально занимал пост старшего тренера мужской сборной страны, однако по согласованию с национальной федерацией также выполнял функции главного тренера национальной команды.
В августе было принято решение разделить его обязанности, чтобы Хованцев мог сосредоточиться на работе со всеми сборными страны. В результате пост старшего тренера мужской национальной команды занял Сергей Белозёров, который до этого работал с резервом.
В середине ноября в Тюмени запланированы контрольные старты с участием биатлонистов, которые находятся на централизованной подготовке в сборной России. На основе их результатов будет определён состав на первые три этапа Кубка мира, которые состоятся в декабре.
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