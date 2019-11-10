Губерниев спел на сцене Большого театра

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал видео, на котором он на сцене Большого театра исполняет песню Александры Пахмутовой «Герои спорта».



«Последние штрихи репетиционного процесса! Мог ли представить простой подмосковный паренёк, что когда-то он выйдет на сцену Большого театра петь? Не работать ведущим, а петь! С оркестром Большого и с самой Александрой Пахмутовой! 9 ноября у композитора юбилей — 90 лет! Здоровья Александре Николаевне, многая лета!» — подписал Губерниев ролик.

Видео доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».



Песня «Герои спорта» была написана в 1972 году Александрой Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. В советское время её исполнял Муслим Магомаев.