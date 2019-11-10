Губерниев спел на сцене Большого театра
Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал видео, на котором он на сцене Большого театра исполняет песню Александры Пахмутовой «Герои спорта».
«Последние штрихи репетиционного процесса! Мог ли представить простой подмосковный паренёк, что когда-то он выйдет на сцену Большого театра петь? Не работать ведущим, а петь! С оркестром Большого и с самой Александрой Пахмутовой! 9 ноября у композитора юбилей — 90 лет! Здоровья Александре Николаевне, многая лета!» — подписал Губерниев ролик.
Видео доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».
Песня «Герои спорта» была написана в 1972 году Александрой Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. В советское время её исполнял Муслим Магомаев.
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