Украинская биатлонистка Меркушина раскритиковала подготовку к отборам в России

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина раскритиковала российскую систему подготовки к отборочным стартам. По её мнению, потом спортсменки не могут хорошо выступать в течение всего сезона.

«Адаптация с роллеров на снег прошла очень успешно, потому что мы распланировали так, что приедем в Норвегию и первые три дня будем заниматься больше организационными вопросами. Далее мы поехали в норвежский город Домбас, там была возможность кататься по равнине, без напряжения, без поднятия пульса. Очень много работали над техникой. В Домбасе были шикарные условия, классная трасса, очень хорошие люди, они с удовольствием помогали нам во всём, прислушиваясь к нашему мнению по поводу рельефа трассы.

К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон. До чемпионата мира ещё очень долго, и я не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира.

Меня не пугают возможные итоги отбора, не пугает перспектива Кубка IBU, потому что это также неплохая возможность посоревноваться, завоевать «Хрустальный глобус», к примеру. В своё время у меня это почти получилось, когда бегала последний год по юниоркам, и даже какое-то время шла второй в общем зачёте», – цитирует Меркушину Biathlonnews.com.ua.