Поршнев: с каждым стартом ощущаю себя лучше и лучше

Биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени. Спортсмен мог выполнить критерии отбора на стартовые этапы Кубка мира.

«Доволен своим состоянием. Тренеры говорят, что это ещё не оптимальная форма, но ощущаю себя лучше и лучше с каждым стартом. Есть ещё некоторые трудности на огневом рубеже, но я хорошо понимаю свои ошибки, так что к началу международного сезона успею отрегулировать и эти моменты», — цитирует Поршнева официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее стало известно, что Александр Логинов и Евгений Гараничев гарантировали себе места в сборной на стартовых этапах без отбора. На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, который стартует 30 ноября, также сможет выступить Антон Бабиков, получивший личную квоту благодаря победе в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.

Малышко, Поршнев и Стрельцов выполнили критерии отбора на стартовые этапы КМ