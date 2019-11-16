Поршнев: с каждым стартом ощущаю себя лучше и лучше

Биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени. Спортсмен мог выполнить критерии отбора на стартовые этапы Кубка мира.
«Доволен своим состоянием. Тренеры говорят, что это ещё не оптимальная форма, но ощущаю себя лучше и лучше с каждым стартом. Есть ещё некоторые трудности на огневом рубеже, но я хорошо понимаю свои ошибки, так что к началу международного сезона успею отрегулировать и эти моменты», — цитирует Поршнева официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).
Ранее стало известно, что Александр Логинов и Евгений Гараничев гарантировали себе места в сборной на стартовых этапах без отбора. На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, который стартует 30 ноября, также сможет выступить Антон Бабиков, получивший личную квоту благодаря победе в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.
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