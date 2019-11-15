Биатлонист Поршнев выиграл второй отборочный спринт в Тюмени

Биатлонист Никита Поршнев одержал победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени. Второй результат продемонстрировал Дмитрий Малышко. Третье место занял Эдуард Латыпов.

В первом спринте победил Малышко. Вторым стал Кирилл Стрельцов, третьим — Василий Томшин.

Биатлон. Отборочные старты. Тюмень

Второй спринт. Мужчины

1. Никита Поршнев — 27.12,4 (1).

2. Дмитрий Малышко — +2,6 (1).

3. Эдуард Латыпов — +14,7 (2).

4. Матвей Елисеев — +25,9 (1).

5. Александр Поварницын — +27,2 (1).

6. Кирилл Стрельцов — +32,0 (0).

7. Евгений Гараничев — +58,9 (0).

8. Евгений Сидоров — +1.00,0 (1).

9. Андрей Вьюхин — +1.03,7 (1).

10. Ильназ Мухамедзянов — +1.14,1 (3).

11. Василий Томшин — +1.22,9 (3).

12. Карим Халили — +1.27,4 (2).

13. Игорь Малиновский — +1.37,5 (2).

14. Вячеслав Малеев —+1.38,5 (1).

15. Антон Бабиков — +2.21,9 (3).

16. Вадим Филимонов — +2.22,9 (4).

17. Дмитрий Иванов — +2.23,7 (2).

По итогам контрольных стартов будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Ранее стало известно, что Александр Логинов и Евгений Гараничев гарантировали себе места в сборной на стартовых этапах без отбора.

На первом этапе Кубка мира также сможет выступить Антон Бабиков, получивший личную квоту благодаря победе в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.