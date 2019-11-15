Биатлонист Поршнев выиграл второй отборочный спринт в Тюмени

Биатлонист Никита Поршнев одержал победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени. Второй результат продемонстрировал Дмитрий Малышко. Третье место занял Эдуард Латыпов.
В первом спринте победил Малышко. Вторым стал Кирилл Стрельцов, третьим — Василий Томшин.
Биатлон. Отборочные старты. Тюмень
Второй спринт. Мужчины
1. Никита Поршнев — 27.12,4 (1).
2. Дмитрий Малышко — +2,6 (1).
3. Эдуард Латыпов — +14,7 (2).
4. Матвей Елисеев — +25,9 (1).
5. Александр Поварницын — +27,2 (1).
6. Кирилл Стрельцов — +32,0 (0).
7. Евгений Гараничев — +58,9 (0).
8. Евгений Сидоров — +1.00,0 (1).
9. Андрей Вьюхин — +1.03,7 (1).
10. Ильназ Мухамедзянов — +1.14,1 (3).
11. Василий Томшин — +1.22,9 (3).
12. Карим Халили — +1.27,4 (2).
13. Игорь Малиновский — +1.37,5 (2).
14. Вячеслав Малеев —+1.38,5 (1).
15. Антон Бабиков — +2.21,9 (3).
16. Вадим Филимонов — +2.22,9 (4).
17. Дмитрий Иванов — +2.23,7 (2).
По итогам контрольных стартов будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Ранее стало известно, что Александр Логинов и Евгений Гараничев гарантировали себе места в сборной на стартовых этапах без отбора.
На первом этапе Кубка мира также сможет выступить Антон Бабиков, получивший личную квоту благодаря победе в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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