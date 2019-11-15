Малышко, Поршнев и Стрельцов выполнили критерии отбора на стартовые этапы КМ
Биатлонист Дмитрий Малышко занял первое место по сумме очков (37) в двух контрольных спринтах в Тюмени. Он выиграл первую гонку, а в следующей стал вторым. Критерии отбора на стартовые этапы Кубка мира также выполнили Никита Поршнев (победа во второй гонке и пятое место в первой — 31 очко) и Кирилл Стрельцов (второе и шестое места — 27).
Ранее стало известно, что Александр Логинов и Евгений Гараничев гарантировали себе места в сборной на стартовых этапах без отбора. На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, который стартует 30 ноября, также сможет выступить Антон Бабиков, получивший личную квоту благодаря победе в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Биатлонист Поршнев выиграл второй отборочный спринт в Тюмени
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