Поршнев и Резцова вошли в состав сборной России на первые этапы КМ по биатлону
Определён состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России
Состав сборной России на первые этапы Кубка мира
Мужчины
Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.
Женщины
Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.
Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт включены в состав без отборов, потому что заняли места в топ-15 общего зачета Кубка мира-2018/19.
У Бабикова и Сливко личные квоты на первый этап Кубка мира как у победителей общего зачёта Кубка IBU прошлого сезона.
Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.
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