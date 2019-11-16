Поршнев и Резцова вошли в состав сборной России на первые этапы КМ по биатлону

Определён состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России



Состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Мужчины



Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины



Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.

Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт включены в состав без отборов, потому что заняли места в топ-15 общего зачета Кубка мира-2018/19.



У Бабикова и Сливко личные квоты на первый этап Кубка мира как у победителей общего зачёта Кубка IBU прошлого сезона.



Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.