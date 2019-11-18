Васильев: Бабиков ничего не смог показать в Тюмени

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил состав мужской сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира. В список вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев. Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде 30 ноября.



«Состав у мужчин оптимальный. Хотелось бы побольше молодых спортсменов, но тренеры, видимо, решили, что они пока не готовы к Кубку мира. Хотя Стрельцов, Томшин и Мухамедзянов смотрелись неплохо. Единственное, беспокоит состояние Антона Бабикова. Он не смог ничего показать в Тюмени. Надеюсь, что он успеет набрать форму к Кубку мира», — приводят слова Васильева «Известия».

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.