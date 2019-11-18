Резцова: больше всего вопросов вызывает кандидатура Куклиной

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала включение Ирины Старых и Ларисы Куклиной в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.

«Если говорить про Старых, то она достойно показала себя в Тюмени и заслужила поездку на Кубок мира своими результатами.

У меня больше всего вопросов вызывает кандидатура Куклиной. В обеих гонках она не смогла себя показать, особенно ходом. Но по обоюдному согласию тренеров ей решили дать шанс. И мне не очень нравится, что состав сформирован сразу на три этапа Кубка мира. Ротация должна быть после каждого этапа. Чтобы тренеры могли варьировать: кто провалился на Кубке мира, едет на Кубок IBU, и наоборот — кто показал отличные результаты во втором по значимости турнире, едет на Кубок мира. И будем брать сильнейших на данный момент. Если та жа Тамара Воронина сейчас будет на голову сильнее всех на IBU, то почему надо ждать до четвёртого этапа? Всё должно быть по-честному", — цитируют Резцову «Известия».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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