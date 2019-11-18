Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Контиолахти, Юрлова-Перхт — 2-я

В Финляндии состоялись гонки преследования на Гран-при Контиолахти. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла пасьют, значительно опередив всех преследовательниц. Второе место заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая отстала от соперницы почти на три минуты. Тройку замкнула Мари Эдер.
В мужской гонке первым стал финн Олли Хииденсало. Белорусы Роман Елетнов и Максим Воробей вошли в тройку лучших.
Биатлон. Гран-при Контиолахти (Финляндия)
Гонки преследования, женщины
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 32.58,1 (0+1+1+0)
2. Екатерина Юрлова (Россия) – + 2.54,4 (0+1+1+1)
3. Мари Эдер (Финляндия) – + 3.27,6 (1+1+3+1)
4. Ирина Кривко (Беларусь) – + 4.19,7 (2+2+1+1)
5. Елена Кручинкина (Беларусь) – + 5.34,1 (0+2+1+2)
6. Динара Алимбекова (Беларусь) – + 5.38,9 (4+0+1+1).
- 18 ноября 2019
-
12:16
-
12:15
-
12:08
-
11:53
-
11:14
-
10:57
-
10:36
-
09:47
-
08:53
-
08:38
-
08:30
-
00:10
- 17 ноября 2019
-
23:43
-
21:38
-
18:48
-
17:03
-
15:58
-
15:24
-
15:15
-
14:49
-
14:40
-
13:18
-
13:09
-
12:57
-
12:07
-
12:01
-
10:01
-
00:05
- 16 ноября 2019
-
20:31
-
20:22
-
20:09
-
16:54
-
16:41
-
15:04
-
13:35