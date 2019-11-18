Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Контиолахти, Юрлова-Перхт — 2-я

В Финляндии состоялись гонки преследования на Гран-при Контиолахти. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла пасьют, значительно опередив всех преследовательниц. Второе место заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая отстала от соперницы почти на три минуты. Тройку замкнула Мари Эдер.

В мужской гонке первым стал финн Олли Хииденсало. Белорусы Роман Елетнов и Максим Воробей вошли в тройку лучших.

Биатлон. Гран-при Контиолахти (Финляндия)

Гонки преследования, женщины

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 32.58,1 (0+1+1+0)

2. Екатерина Юрлова (Россия) – + 2.54,4 (0+1+1+1)

3. Мари Эдер (Финляндия) – + 3.27,6 (1+1+3+1)

4. Ирина Кривко (Беларусь) – + 4.19,7 (2+2+1+1)

5. Елена Кручинкина (Беларусь) – + 5.34,1 (0+2+1+2)

6. Динара Алимбекова (Беларусь) – + 5.38,9 (4+0+1+1).