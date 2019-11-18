Глазырина — о непопадании в сборную: лучше бы сразу не допускали меня до отбора

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала, как ей сообщили о непопадании в сборную России на стартовые этапы Кубка мира.

«Вечером, после второй отборочной гонки, у нас было собрание. Незадолго до него ко мне подошёл президент СБР Владимир Драчёв. Его слова: давай немного подождём, у тебя два флажка – он сделал на этом акцент. То есть уже к началу собрания я знала, что меня не берут.

Я опущу некоторые подробности разговора. Хорошо, то есть сейчас подождём, а что потом? Предложение Драчёва: начинай на Кубке России, а потом решим. Сколько же мне нужно пройти отборов? Или причина в чём-то другом? Чемпионка России весной – недостаточно, золото и бронза на летнем ЧМ – недостаточно, третья на отборе – недостаточно.

И тогда мне непонятно: я отбираюсь третьим номером, и мне напоминают про флажки. Чтобы не было такой ситуации, лучше бы сразу не допускали меня до отбора.

Есть спортивный принцип, есть критерии. Зачем ещё что-то выдумывать? Я выступала на летнем ЧМ с этими же флажками – почему тогда это не вызывало вопросов? И вообще, почему про флажки других людей в команде все молчат, а мои выставляют в публичное поле?

А по поводу моего долга перед IBU – это не повлияло на решение насчёт меня», — цитирует Глазырину Sports.ru.