Глазырина — о непопадании в сборную: лучше бы сразу не допускали меня до отбора

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала, как ей сообщили о непопадании в сборную России на стартовые этапы Кубка мира.
«Вечером, после второй отборочной гонки, у нас было собрание. Незадолго до него ко мне подошёл президент СБР Владимир Драчёв. Его слова: давай немного подождём, у тебя два флажка – он сделал на этом акцент. То есть уже к началу собрания я знала, что меня не берут.
Я опущу некоторые подробности разговора. Хорошо, то есть сейчас подождём, а что потом? Предложение Драчёва: начинай на Кубке России, а потом решим. Сколько же мне нужно пройти отборов? Или причина в чём-то другом? Чемпионка России весной – недостаточно, золото и бронза на летнем ЧМ – недостаточно, третья на отборе – недостаточно.
И тогда мне непонятно: я отбираюсь третьим номером, и мне напоминают про флажки. Чтобы не было такой ситуации, лучше бы сразу не допускали меня до отбора.
Есть спортивный принцип, есть критерии. Зачем ещё что-то выдумывать? Я выступала на летнем ЧМ с этими же флажками – почему тогда это не вызывало вопросов? И вообще, почему про флажки других людей в команде все молчат, а мои выставляют в публичное поле?
А по поводу моего долга перед IBU – это не повлияло на решение насчёт меня», — цитирует Глазырину Sports.ru.
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