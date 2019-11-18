Сборная России по биатлону завершила сбор в Тюмени
Сборная России по биатлону завершила сбор в Тюмени, информирует пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
«Сборная России по биатлону завершила сбор в Тюмени. Международные соревнования уже совсем скоро», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее был опубликован состав сборной России на первые этапы Кубка мира, предложенный тренерами. В него вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых. Окончательное решение примет правление СБР.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Запись доступна на странице Союза биатлонистов России в «Твиттере».
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