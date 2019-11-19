Рёйселанд — о возможной реформе: это кризис. Переходим на лазерное оружие?
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд оценила возможные изменения в биатлоне в связи с инициативой Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте на открытом воздухе.
«Это кризис. Переходим на лазерное оружие? Стрельба из лазерной винтовки не будет такой увлекательной. Это снизит привлекательность пребывания на открытом воздухе. К тому же часть шарма биатлона заключается в ощущении от стрельбы настоящими пулями», — приводит слова Рёйселанд NRK.
В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона 28-летняя биатлонистка заняла четвёртое место. Она также является чемпионкой Европы 2014 года.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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Биатлон могут ждать серьёзные изменения из-за инициативы Еврокомиссии
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