Биатлон могут ждать серьёзные изменения из-за инициативы Еврокомиссии

Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с просьбой изучить вопрос о возможном запрещении использования свинца в спорте на открытом воздухе. Это может привести к серьёзным изменениям в биатлоне, так как свинец используется для изготовления пуль. Запрет может быть введён в 2022 году.

«Это закроет дверь для биатлона в его нынешнем виде», — приводит слова директора по коммуникациям производителя боеприпасов Nammo Эндре Лунде NRK.



Член правления Международного союза биатлонистов Туре Бейгард так прокомментировал ситуацию: «Мы серьёзно обеспокоены инициативой, так как оружие — важная часть нашего вида спорта. В настоящий момент альтернативы мы не видим».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.