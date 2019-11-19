Экхофф — о возможной реформе в биатлонной стрельбе: тогда мне придётся уйти

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала возможные изменения в биатлоне в связи с инициативой Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте на открытом воздухе. Вопрос рассмотрит Европейское химическое агентство.
«В таком случае мне придётся уйти из биатлона. А я этого не хочу», — приводит слова Экхофф NRK.
Одной из альтернатив использования свинцовых патронов считается применение лазерного оружия, однако в Норвегии скептически относятся к этому варианту.
«Мы уже пробовали это на практике, но большого успеха не было. Когда идёт снег, лазерный луч просто не работает. Это может быть альтернативой для городских соревнований. В любом случае это будет уже нечто совершенно другое», — сказал норвежский эксперт Ула Лунде.
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