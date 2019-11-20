Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Союз биатлонистов России утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка IBU. В состав женской сборной вошла Екатерина Глазырина. Российская биатлонистка оказалась в центре скандала после того, как не попала в сборную на этапы Кубка мира, несмотря на хорошие результаты в квалификационных гонках.
Состав сборной России на Кубок IBU
Мужчины: Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.
Женщины: Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.
Первый этап Кубка IBU начнётся в Шушене (Норвегия) 28 ноября. Первый этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция), он начнётся 30 ноября.
СБР утвердил состав сборной России на первый этап Кубка мира по биатлону
- 20 ноября 2019
-
11:41
-
11:34
-
11:05
-
10:57
-
10:26
- 19 ноября 2019
-
22:38
-
20:37
-
18:37
-
14:38
-
13:54
-
12:43
-
12:17
-
11:24
-
11:01
-
10:13
-
09:56
-
09:47
- 18 ноября 2019
-
23:49
-
23:32
-
22:00
-
20:56
-
18:43
-
17:22
-
16:51
-
15:54
-
14:00
-
13:03
-
12:16
-
12:15
-
12:08
-
11:53
-
11:14
-
10:57
-
10:36
-
09:47
Партнерский контент