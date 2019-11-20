Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Союз биатлонистов России утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка IBU. В состав женской сборной вошла Екатерина Глазырина. Российская биатлонистка оказалась в центре скандала после того, как не попала в сборную на этапы Кубка мира, несмотря на хорошие результаты в квалификационных гонках.

Состав сборной России на Кубок IBU

Мужчины: Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.

Первый этап Кубка IBU начнётся в Шушене (Норвегия) 28 ноября. Первый этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция), он начнётся 30 ноября.