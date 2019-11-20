Губерниев — Хованцеву: сами на старт выйдете в женском платье?

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к главному тренеру сборной России Анатолию Хованцеву в связи с переводом Ирины Старых из состава на стартовые этапы Кубка мира в заявку на Кубок IBU. В состав сборной на первые этапы Кубка мира включена Тамара Воронина.
«Анатолий Николаевич Хованцев! Как же вы теперь родину в биатлонных эстафетах защищать будете? Без Ирины Старых? Неужели сами на старт выйдете в женском платье, как А.Ф. Керенский в 1917-м?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В состав сборной России на первый этап Кубка мира, который стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября, также вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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