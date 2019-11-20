Ярошенко: некоторые хотят зарабатывать деньги, а на Кубке IBU это cделать проще

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал изменение состава сборной России перед стартом Кубка мира.
«Все надеются, что критерии будут соблюдены, а потом происходят опять изменения. Всегда на всех отборах были люди, которые оставались недовольны этими отборами. Надо просто понимать: если в состав не попадали Логинов или Юрлова-Перхт, надо было бы начинать паниковать. Надеюсь, результаты будут хорошими, но там совсем небольшая разница, кого брать. Это если объективно.
Ротация в ходе сезона всё равно будет. Прошлый год показал, что некоторые спортсмены планируют зарабатывать деньги, а в IBU им это сделать будет проще. В целом такие вещи не несут полезного свойства нашей сборной. Понимаю, есть лидеры, например Юрлова-Перхт, которая попала уже, или Логинов. Их это уже не касается. Остальным спортсменам это добавляет нервозности», — цитирует Ярошенко «Р-Спорт».
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