В одном из отелей Тюмени открыли именной номер в честь биатлониста Гараничева

В тюменском отеле «Восток» появилась серия именных номеров в честь выдающихся спортсменов области. В частности, двухместный номер 412 посвящён биатлонисту Евгению Гараничеву.

Стены украшены фотографиями 31-летнего спортсмена. Также в номере можно найти биатлонный инвентарь — мишень и винтовку, информирует News.ru.

Руководство отеля рассчитывает, что номер будет пользоваться популярностью у поклонников биатлона и гостей Тюмени.

Гараничев является бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженным мастером спорта России, трёхкратным чемпионом России, многократным призёром этапов Кубка мира.

В биатлон Гараничев перешёл в 2008 году, поскольку в Пермской области не было условий для развития лыж.