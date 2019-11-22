В одном из отелей Тюмени открыли именной номер в честь биатлониста Гараничева
В тюменском отеле «Восток» появилась серия именных номеров в честь выдающихся спортсменов области. В частности, двухместный номер 412 посвящён биатлонисту Евгению Гараничеву.
Стены украшены фотографиями 31-летнего спортсмена. Также в номере можно найти биатлонный инвентарь — мишень и винтовку, информирует News.ru.
Руководство отеля рассчитывает, что номер будет пользоваться популярностью у поклонников биатлона и гостей Тюмени.
Гараничев является бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженным мастером спорта России, трёхкратным чемпионом России, многократным призёром этапов Кубка мира.
В биатлон Гараничев перешёл в 2008 году, поскольку в Пермской области не было условий для развития лыж.
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