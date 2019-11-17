Глазырина: спасибо Гараничеву за лыжи

Биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала выступление во втором отборочном спринте в Тюмени. Несмотря на чистую стрельбу, спортсменка заняла второе место.

«Первой гонкой была крайне недовольна, особенно лыжами, потому что понимаю: сейчас у меня хороших пар нет. Во втором спринте спасибо Жене Гараничеву — на его лыжах бежала. Конечно, сразу ощутила разницу. Как работают хорошие лыжи и как мои — две большие разницы.

Да, удалось справиться со стрельбой. Ноль, конечно, всегда радует. А вот скорости как таковой ещё нет. Мышцы пока не проработаны. Скоростного режима ещё нет — надо разгоняться. Время ещё есть. Надо добавлять на лыжне и быстрее работать на огневом рубеже», — цитирует Глазырину «Тюменская арена».

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