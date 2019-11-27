Оглашён состав сборной Италии на этап Кубка мира в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Италии объявил состав команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября, сообщает Fondo Italia.



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Женщины

Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо.



Мужчины

Доминик Виндиш, Лукас Хофер, Томас Бормолини, Джузеппе Монтелло, Даниэле Каппеллари.

Вирер является действующей обладательницей Кубка мира. В Кубке наций женская сборная Италии заняла четвёртое место, мужская — шестое.

В рамках стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде пройдут сингл-микст, смешанная эстафета, спринт, индивидуальные гонки и эстафеты.



Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.