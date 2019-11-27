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Оглашён состав сборной Италии на этап Кубка мира в Эстерсунде

Оглашён состав сборной Италии на этап Кубка мира в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной Италии объявил состав команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября, сообщает Fondo Italia.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция. Состав сборной Италии
Женщины
Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо.

Мужчины
Доминик Виндиш, Лукас Хофер, Томас Бормолини, Джузеппе Монтелло, Даниэле Каппеллари.

Вирер является действующей обладательницей Кубка мира. В Кубке наций женская сборная Италии заняла четвёртое место, мужская — шестое.

В рамках стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде пройдут сингл-микст, смешанная эстафета, спринт, индивидуальные гонки и эстафеты.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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