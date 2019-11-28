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Глазырина — пятая в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене

Глазырина — пятая в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежская биатлонистка Каролине Эрдал одержала победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место заняла американка Келси Джоан Дикинсон. Тройку призёров замкнула немка Марен Хаммершмидт.

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Глазырина, ставшая пятой.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушен, Норвегия
Женщины. Спринт
1. Каролине Эрдал (Норвегия) — 26.21,4 (3).
2. Келси Джоан Дикинсон (США) — +6,6 (2).
3. Марен Хаммершмидт (Германия) — +7,6 (4)...
5. Екатерина Глазырина (Россия) — +31,6 (4).
7. Наталья Гербулова (Россия) — +52,3 (4)...
9. Анастасия Поршнева (Россия) — +59,5 (5).
10. Ирина Старых (Россия) — +1.04,8 (4)...
16. Полина Шевнина (Россия) — +1.26,0 (6)...
35. Ирина Казакевич (Россия) — +2.24,4 (8).

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 1, Шушен, Норвегия
Женщины. Спринт 7,5 км
28 ноября 2019, четверг. 16:00 МСК
Идёт
1
Каролине Эрдал
Норвегия
26:21.4
2
Келси Джоан Дикинсон
США
+6.6
3
Марен Хаммершмидт
Германия
+7.6
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