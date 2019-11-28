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Ярошенко — о санкциях: у России есть незакрытые истории по биатлонной команде

Ярошенко — о санкциях: у России есть незакрытые истории по биатлонной команде
Биатлон / Прочие турниры 0

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал информацию о вероятных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

«Как это отразится на биатлонистах? У России несколько незакрытых историй, связанных с сочинской Олимпиадой, в том числе и по биатлонной команде. Мне сложно сказать, будет ли что-то ещё, но это не может длиться вечно, и когда-то должны поставить точку. Когда они захотят поставить эту точку, это уже большой вопрос. Это может тянуться до посинения.

Меня в большей степени угнетает, что планируют запретить проведение международных соревнований в России. Есть не сильно популярные виды спорта, и Россия помогает им развиваться, поддерживать к ним определённый интерес, проводя у себя соревнования международного уровня. Есть выгодные в кавычках виды спорта, где зарабатывают деньги, а есть абсолютно невыгодные с экономической точки зрения. Если Россию изолируют, многие виды спорта можно будет закрыть в силу того, что они просто не будут развиваться на должном уровне. Например, я себе с трудом представляю, что студенческое движение без присутствия российских спортсменов будет столь же интересно в плане всеобщего внимания», — приводит слова Ярошенко «Спорт день за днём».

Напомним, Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

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