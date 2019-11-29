Пайффер рассказал о задачах на стартовый этап Кубка мира

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира немец Арнд Пайффер рассказал о процессе подготовки к новому биатлонному сезону. Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде завтра, 30 ноября.

«Я доволен тем, что моя летняя подготовка обошлась без травм. В Шушене сборная Германии нашла действительно хорошие условия. Там было много снега и хорошая трасса. Определённо это лучшее место для подготовки к новому сезону, что у нас было за последние несколько лет.



Мои цели на Эстерсунд точно такие же, как и в предыдущие годы, – уверенно начать Кубок мира и добиться средней точности стрельбы в 90%. Как всегда, моя большая цель — как можно лучше заявить о себе в команде», – цитирует Пайффера XC-Ski.



В минувшем сезоне мужская сборная Германии заняла третье место в общем зачёте Кубка наций.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.