Губерниев — о сборной России: когда все промажут, мы попадём и выиграем

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления женской сборной России в сезоне.

«Нам сейчас надо в первую очередь возвращать квоту. А если у нас ещё и Светлана Миронова резко прибавит в стрельбе, то мы уже получим спортсменку экстра-класса, учитывая её скорость на лыжне. Поэтому, думаю, за медали мы будем в состоянии бороться едва ли не в каждой гонке, но по-прежнему шансов больше там, где много рубежей, — это масс-старты, пасьюты и так далее. Когда все промажут, мы попадём и выиграем», — приводит слова Губерниева «RT на русском».

Губерниев также оценил ситуацию с российской биатлонисткой Екатериной Аввакумовой, которой не разрешили сменить спортивное гражданство на сербское.

«Давайте мы завтра будем выступать за Румынию, послезавтра — за Австралию, потом за Мексику. Поэтому, как бы мне ни было жалко Аввакумову, за Сербию она бегать не будет. Пусть вернётся в Россию, постарается попасть в национальную команду, ей не возбраняется. Кстати, думаю, что ей это по силам», — сказал Губерниев.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.