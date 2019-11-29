«Хоть обувь могу купить». Губерниев поддержал проведение этапов Кубка мира в США
Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему поддерживает проведение этапов Кубка мира в Северной Америки.
«С учётом того, что в Соединённых Штатах есть кроссовки 47-го и 48-го размера, причём за копейки, я за то, чтобы там всегда проходили этапы Кубка мира. Во всяком случае, хоть обувь могу купить, а это, между прочим, для меня большая проблема. А вообще я гражданин мира. Мне нравится и Канада, и США. Пусть там будут этапы каждый год, с удовольствием туда слетаем. Заодно съездим к Малкину и посмотрим на его новенький американский паспорт», — приводит слова Губерниева «RT на русском».
Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде (Швеция) завтра, 30 ноября.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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