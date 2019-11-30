Старых — о победе в спринте на этапе Кубка IBU: поволновалась после финиша
Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала победу в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка IBU, который проходит в Шушене (Норвегия).
«У меня был ранний стартовый номер, и мне пришлось поволноваться после финиша, но я всё время слышала, как по стадиону объявляли моё имя, понимая, что не слишком далеко в финишном протоколе. Надеялась, что смогу остаться на подиуме, но когда увидела, что после финиша всех участниц сохранила первое место, я была очень счастлива!» — приводит слова Старых пресс-служба Кубка IBU на своей странице в «Твиттере».
Старых стреляла без промахов, на финише опередив украинку Елену Пидгрушную на 5,4 секунды. Бронзовым призёром стала ещё одна россиянка Екатерина Глазырина.
Старых выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU, Глазырина — третья
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