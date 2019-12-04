Хованцев рассказал, что нужно Логинову для победы в общем зачёте Кубка мира

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о том, способен ли Александр Логинов бороться за победу в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона.
«Конечно. Александр реально может конкурировать с Бё и любыми другими биатлонистами и бороться за первое место в общем зачёте Кубка мира. Чтобы добиться успеха в этой задаче, нужен комплекс слагаемых успеха: это и мотивация, и качественные условия тренировок, патроны, отдых, удача, и правильное питание, и, что очень важно, лыжи. Если у нас были бы лыжи как, к примеру, у норвежцев, то успеха в этой задаче было бы добиться значительно проще», — цитирует Хованцева Rusbiathlon.
Хованцев также поделился ожиданиями от выступления в сезоне француза Мартена Фуркада.
«По моим ощущениям, у Фуркада в прошлом сезоне была так называемая перетренировка, и если он со своими тренерами правильно использовал период межсезонья, то вполне можно рассчитывать на его успешное возвращение», — сказал тренер.
Медали Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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