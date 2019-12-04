Фуркад выиграл личную гонку Кубка мира впервые за 354 дня
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, выиграв индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция, одержал первую с 15 декабря 2018 года победу на этапах Кубка мира. В этот день он выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чуть ранее, 6 декабря 2018 года, Фуркадом была одержана победа в индивидуальной гонке Кубка мира. 354 дня, почти год, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте не знал побед в личных гонках турнира. Француз выигрывал медали только в эстафетных гонках Кубка мира. Его бесподиумная серия составила 15 гонок.
Отметим, что Кубок мира в общем зачёте Фуркад выигрывал 7 раз подряд, с сезона-2011/12 по 2017/18. В прошлом сезоне трофей достался норвежцу Йоханнесу Бё.
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Елисеев — 8-й
- 4 декабря 2019
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:29
-
20:21
-
20:19
-
19:44
-
19:08
-
15:47
-
14:53
-
14:39
-
13:42
-
12:35
-
12:09
-
12:00
-
11:53
-
11:43
-
11:28
-
11:25
-
10:49
-
10:15
-
09:58
-
01:06
-
00:25
- 3 декабря 2019
-
22:45
-
19:49
-
19:30
-
17:10
-
16:57
-
16:44
-
16:12
-
15:28
Партнерский контент