Фуркад выиграл личную гонку Кубка мира впервые за 354 дня

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, выиграв индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция, одержал первую с 15 декабря 2018 года победу на этапах Кубка мира. В этот день он выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.

Чуть ранее, 6 декабря 2018 года, Фуркадом была одержана победа в индивидуальной гонке Кубка мира. 354 дня, почти год, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте не знал побед в личных гонках турнира. Француз выигрывал медали только в эстафетных гонках Кубка мира. Его бесподиумная серия составила 15 гонок.

Отметим, что Кубок мира в общем зачёте Фуркад выигрывал 7 раз подряд, с сезона-2011/12 по 2017/18. В прошлом сезоне трофей достался норвежцу Йоханнесу Бё.