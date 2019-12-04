Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Елисеев — 8-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второе и третье места также заняли французы — Симон Детьё и Кентен Фийон Майе.

Первые три рубежа за медали, благодаря чистой стрельбе, боролся россиянин Александр Логинов, но два промаха на четвёртом огневом рубеже отбросили Логинова за черту призёров.

Бронзовый призёр спринта Матвей Елисеев начал с промаха на первом огневом рубеже, но благодаря чистой стрельбе в дальнейшем на финише опередил Логинова.

В российской сборной без ошибок в стрельбе преодолел индивидуальную гонку только Антон Бабиков.

Напомним, в этом виде программы за каждый промах биатлонист получает одну штрафную минуту.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 53.11,9 (1 штрафная минута)

2. Симон Детьё (Франция) – отставание 12,7 (1)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +1.50,8 (3)…

8. Матвей Елисеев (Россия) — 2.54,6 (1)

9. Александр Логинов (Россия) – +2.55,1 (2)

10. Йоханнес Бё (Норвегия) — +3.12,6 (2).

11. Евгений Гараничев (Россия) – +3.16,4 (3)...

14. Антон Бабиков (Россия) – +3.37,9 (0)…

39. Дмитрий Малышко (Россия) — +5.59,1 (4)…

50. Эдуард Латыпов (Россия) — +6.43,6 (5)…

87. Никита Поршнев (Россия) — +10.06,8 (7).