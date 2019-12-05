Й. Бё: Тарьей и Фуркад будут бороться за победу в общем зачёте Кубка мира
Действующий обладатель Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё предположил, что его старший брат Тарьей сможет навязать борьбу французу Мартену Фуркаду в нынешнем сезоне. По итогам индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде общий зачёт возглавил Фуркад. Тарьей Бё занимает второе место, а Йоханнес не входит в топ-10.
«Мартен, вероятно, будет в жёлтой майке лидера и на следующей неделе, но у Тарьея есть шанс настичь его после Рождества. Общий зачёт Кубка мира в любом случае является сложной задачей для меня в этом сезоне. Думаю, за него будут бороться Тарьей и Мартен. Конечно, я тоже постараюсь», — приводит слова Бё-младшего NRK.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
Й. Бё: мне будет очень сложно выиграть «Большой хрустальный глобус»
Фуркад: я не переживаю о Йоханнесе Бё
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