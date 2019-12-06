Норицын: Гореева плачет, когда я её раньше всех отправляю с тренировки
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын на встрече с болельщиками в Эстерсунде рассказал, как тренируется и прогрессирует самая молодая участница национальной команды – 20-летняя Анастасия Гореева.
«Мы решили включить в резерв Настю Горееву, потому что она одарённая. Она нестабильна в стрельбе, и уровень мастерства у неё не такой, как у опытных спортсменок. Она постоянно расстраивается, что делает меньше всех и я её раньше всех отправляю с тренировки. Иногда даже плачет, хочет тренироваться как все», — приводит слова Норицына News.ru.
Гореева — двукратная чемпионка мира среди девушек, чемпионка Европы среди юниорок. Также Анастасия – двукратный призёр чемпионата мира 2019 года по летнему биатлону.
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