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Норицын: Гореева плачет, когда я её раньше всех отправляю с тренировки

Норицын: Гореева плачет, когда я её раньше всех отправляю с тренировки
Биатлон / Кубок IBU 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын на встрече с болельщиками в Эстерсунде рассказал, как тренируется и прогрессирует самая молодая участница национальной команды – 20-летняя Анастасия Гореева.

«Мы решили включить в резерв Настю Горееву, потому что она одарённая. Она нестабильна в стрельбе, и уровень мастерства у неё не такой, как у опытных спортсменок. Она постоянно расстраивается, что делает меньше всех и я её раньше всех отправляю с тренировки. Иногда даже плачет, хочет тренироваться как все», — приводит слова Норицына News.ru.

Гореева — двукратная чемпионка мира среди девушек, чемпионка Европы среди юниорок. Также Анастасия – двукратный призёр чемпионата мира 2019 года по летнему биатлону.

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