Губерниев исполнил песню во время горнолыжного спуска. Видео

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём «инстаграме» опубликовал видео своего горнолыжного спуска в Австрии, во время которого он исполнил несколько строчек из песни «До чего дошёл прогресс».

Видео доступно на «Чемпионате».

«Мне песня строить и жить помогает! На ЗОЖике, на ЗОЖе! Лучшая подготовка к напряжённым прямым эфирам — горные лыжи. Это, братцы мои, свобода!» — подписал видео Губерниев.

Завтра, 13 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону.

Расписание соревнований

13 декабря, 13:30. Спринт, 7,5 км. Женщины.

13 декабря, 16:20. Спринт, 10 км. Мужчины.

14 декабря, 13:30. Эстафета, 4х6 км. Женщины.

14 декабря, 16:55. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

15 декабря, 14:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины.

15 декабря, 16:00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины.