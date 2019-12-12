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Губерниев исполнил песню во время горнолыжного спуска. Видео

Губерниев исполнил песню во время горнолыжного спуска. Видео
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём «инстаграме» опубликовал видео своего горнолыжного спуска в Австрии, во время которого он исполнил несколько строчек из песни «До чего дошёл прогресс».

Видео доступно на «Чемпионате».

«Мне песня строить и жить помогает! На ЗОЖике, на ЗОЖе! Лучшая подготовка к напряжённым прямым эфирам — горные лыжи. Это, братцы мои, свобода!» — подписал видео Губерниев.

Завтра, 13 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону.

Расписание соревнований
13 декабря, 13:30. Спринт, 7,5 км. Женщины.
13 декабря, 16:20. Спринт, 10 км. Мужчины.
14 декабря, 13:30. Эстафета, 4х6 км. Женщины.
14 декабря, 16:55. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.
15 декабря, 14:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины.
15 декабря, 16:00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины.

«Надо избавиться от чертей в голове». Губерниев знает, что будет с биатлоном
Дмитрий видит, как в сборной России растёт новая звезда. А ещё предлагает Бабикову пахать, а Гараничеву – задуматься.
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