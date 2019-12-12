Драчёв — о санкциях ВАДА: мы будем бороться за Логинова

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на решение исполкома ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года.



«Весь биатлон поддерживает Россию. Фуркад сказал, что не видит без России выступления на чемпионате мира. Вся спортивная публика вокруг нас против отстранения спортсменов из России. Мы в этом году прошли более 250 тестов, ни одна сборная столько не проходила. Проходили все: от врачей до ребят. На данный момент мы полностью чисты! Никаких вопросов к нашей команде сейчас нет», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Глава СБР также оценил ситуацию с Александром Логиновым, который отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.

«Те, кто уже понесли наказание — должны выступать. Почему они должны нести наказание второй раз? Такое решение будет неприятно для нас. Мы будем бороться за Александра, он один из лидеров нашей команды», — сказал Драчёв.

Драчёв — о санкциях ВАДА: обсудим это с исполкомом IBU в жёсткой беседе