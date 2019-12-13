Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сегодня, 13 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:30 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая 12-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (31-й), Лариса Куклина (43-й), Тамара Воронина (78-й) и Кристина Резцова (100-й).

Лидер общего зачёта, действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 38-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

В рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене также состоятся гонки преследования и эстафеты.