Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сегодня, 13 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:30 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая 12-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (31-й), Лариса Куклина (43-й), Тамара Воронина (78-й) и Кристина Резцова (100-й).
Лидер общего зачёта, действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 38-й.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
В рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене также состоятся гонки преследования и эстафеты.
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