Логинов — о партнёрах по сборной: мы же должны зарабатывать очки для Кубка наций

Российский биатлонист Александр Логинов, занявший третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), отметил стабильное выступление национальной команды.



«Очень рад, что так получилось. С теми проблемами, которые были со здоровьем, это хорошо. Конечно, для подиума мне надо стрелять без промахов. Надеюсь, что найду свою форму в ближайшее время. Конечно, здорово, что вся сборная России хорошо выступает. Мы же должны зарабатывать очки для Кубка наций», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Логинов занял третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Вторым финишировал француз Симон Детьё. Четвёртым стал ещё один представитель России Матвей Елисеев.

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