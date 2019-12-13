Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Австрии

Тренерский штаб сборной России назвал состав на женскую эстафету, которая пройдёт в рамках второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене завтра, 14 декабря. Национальную команду представят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Напомним, что на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) российский женский квартет стал пятым. Тамара Воронина, Миронова, Юрлова-Перхт и Куклина обошлись без штрафных кругов и использовали 9 дополнительных патронов, но уступили победительницам — команде Норвегии (0+10) — 1 минуту 37,7 секунды.
Напомним, что сегодня, 13 декабря, в спринтерской гонке Миронова заняла третье место. Резцова стала 19-й, Юрлова-Перхт — 26-й, Куклина — 69-й.
- 13 декабря 2019
-
20:52
-
19:50
-
19:31
-
19:16
-
18:40
-
18:34
-
18:26
-
18:17
-
17:54
-
17:43
-
17:32
-
17:13
-
17:01
-
16:41
-
16:29
-
16:28
-
16:02
-
15:55
-
15:33
-
15:21
-
15:18
-
15:12
-
15:12
-
15:09
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
11:47
-
11:11
-
09:40
-
08:54
-
08:30
-
00:38
- 12 декабря 2019
-
22:10
-
22:00