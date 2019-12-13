Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Австрии

Тренерский штаб сборной России назвал состав на женскую эстафету, которая пройдёт в рамках второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене завтра, 14 декабря. Национальную команду представят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Напомним, что на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) российский женский квартет стал пятым. Тамара Воронина, Миронова, Юрлова-Перхт и Куклина обошлись без штрафных кругов и использовали 9 дополнительных патронов, но уступили победительницам — команде Норвегии (0+10) — 1 минуту 37,7 секунды.

Напомним, что сегодня, 13 декабря, в спринтерской гонке Миронова заняла третье место. Резцова стала 19-й, Юрлова-Перхт — 26-й, Куклина — 69-й.