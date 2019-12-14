Логинов: сегодня можно было бороться только за второе место

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Избежав промахов на всех четырёх огневых рубежах, он финишировал вторым.



«Рад, что два дня подряд прохожу дистанцию на ноль. Но сегодня можно было бороться только за второе место, потому что Йоханнес был безупречен. Второй и третий круги я шёл за Хофером и Тарьей Бё. У них был высокий темп. Рад, что продержался за ними», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Победу в гонке одержал норвежский биатлонист, победивший и во вчерашнем спринте, Йоханнес Бё. Матвей Елисеев финишировал 11-м, Дмитрий Малышко показал 25-й результат, Евгений Гараничев стал 34-м.