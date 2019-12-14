Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Логинов: сегодня можно было бороться только за второе место

Логинов: сегодня можно было бороться только за второе место
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Избежав промахов на всех четырёх огневых рубежах, он финишировал вторым.

«Рад, что два дня подряд прохожу дистанцию на ноль. Но сегодня можно было бороться только за второе место, потому что Йоханнес был безупречен. Второй и третий круги я шёл за Хофером и Тарьей Бё. У них был высокий темп. Рад, что продержался за ними», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист, победивший и во вчерашнем спринте, Йоханнес Бё. Матвей Елисеев финишировал 11-м, Дмитрий Малышко показал 25-й результат, Евгений Гараничев стал 34-м.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019