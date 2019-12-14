Белорус Воробей выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Италии, Поварницын — 3-й

Белорусский биатлонист Максим Воробей выиграл спринтерскую гонку на 10 км на втором этапе Кубка IBU, который проходит в Риднау-валь-Риданна (Италия). Второй результат показал норвежец Фредрик Ессбакк. Третье место поделили россиянин Александр Поварницын и норвежец Ховард Богетвейт, финишировавшие с одинаковым временем.

Отметим, что Воробей и Богетвейт стартовали одними из последних, под 120-м и 113-м номерами соответственно.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау-валь-Риданна, Италия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Максим Воробей (Беларусь) – 26.19,3 (0 штрафных кругов)

2. Фредрик Ессбакк (Норвегия) – отставание 3,7 (0)

3. Александр Поварницын (Россия) – +5,9 (0)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +5,9 (1)…

7. Кирилл Стрельцов (Россия) – +29,8 (0)…

10. Саид Каримулла Халили (Россия) – +36,6 (1)…

13. Василий Томшин (Россия) – +49,7 (1)…

16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +57,6 (2)…

21. Андрей Вьюхин (Россия) – +1.16,2 (3).