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Поршнева выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Риднау, Глазырина — вторая

Поршнева выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Риднау, Глазырина — вторая
Биатлон / Кубок IBU 0

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева одержала победу в гонке с массовым стартом на втором этапе Кубка IBU в Риднау, Италия. Россиянка Екатерина Глазырина завоевала серебряную медаль, третий результат показала местная биатлонистка Алексия Рунгальдьер.

Ещё три россиянки попали в топ-20: Ирина Старых стала шестой, Полина Шевнина — семнадцатая, Ирина Казакевич – 21-я. Наталья Гербулова финишировала на 35-й позиции.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия
Женщины. Масс-старт.

1. Анастасия Поршнева (Россия) — 34.39,5 (2 промаха)
2. Екатерина Глазырина (Россия) — +11,0 (2)
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +18,6 (0)

6. Ирина Старых — +34,2 (2)

17. Полина Шевнина — +1.33,2 (3)

21. Ирина Казакевич — +1.43,7 (5)

35. Наталья Гербулова — +3.12,1 (6).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 2, Риднау-валь-Риданна, Италия
Женщины. Масс-старт-60 12 км
15 декабря 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Поршнева
Россия
34:39.5
2
Екатерина Глазырина
Россия
+11.0
3
Алексия Рунгальдьер
Италия
+18.6
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