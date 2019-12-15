Поршнева выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Риднау, Глазырина — вторая

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева одержала победу в гонке с массовым стартом на втором этапе Кубка IBU в Риднау, Италия. Россиянка Екатерина Глазырина завоевала серебряную медаль, третий результат показала местная биатлонистка Алексия Рунгальдьер.
Ещё три россиянки попали в топ-20: Ирина Старых стала шестой, Полина Шевнина — семнадцатая, Ирина Казакевич – 21-я. Наталья Гербулова финишировала на 35-й позиции.
Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия
Женщины. Масс-старт.
1. Анастасия Поршнева (Россия) — 34.39,5 (2 промаха)
2. Екатерина Глазырина (Россия) — +11,0 (2)
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +18,6 (0)
…
6. Ирина Старых — +34,2 (2)
…
17. Полина Шевнина — +1.33,2 (3)
…
21. Ирина Казакевич — +1.43,7 (5)
…
35. Наталья Гербулова — +3.12,1 (6).
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