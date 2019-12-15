Драчёв рассказал о реакции IBU на решение исполкома ВАДА по России

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал об отношении Международного союза биатлонистов (IBU) к России после решения исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года.
«Пока разговоры в целом идут только о перспективах, которые возможны. Ждём решения РУСАДА в отношении решения исполкома ВАДА – опротестуют или согласятся. Отсюда две дорожки. Если мы соглашаемся с этим решением, в ближайшем будущем начнутся рассмотрения по каждому спортсмену, задействованному в списках Макларена, Родченкова. Если мы не соглашаемся, уходим на длинные процедуры в CAS.
Если подача апелляции? Думаю, что до чемпионата мира и на нём мы спокойно пробегаем и повыступаем с российским флагом. Будем смотреть по срокам. Все настроены на то, чтобы нам помочь и быстрее закончить проблемы.
По ходу восстановления СБР. Всё нормально, объективно, все договорились работать над новой комиссией по критериям. В Хохфильцене прошла комиссия, были два совещания. Видим перспективы, нормальную работу. Отношение к нам хорошее. Никто не говорит, что нас могут прогнать. Ждём решения РУСАДА, соглашаться ли с решением исполкома ВАДА», — сказал Драчёв в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
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