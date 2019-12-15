Бьорндален — о решении ВАДА: в любой ситуации я всегда на стороне атлета
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, который летом возглавил сборную Китая по биатлону, рассказал о своём отношении к решению исполкома ВАДА по России.
«Существуют правила ВАДА. И Россия со всей определённостью этим правилам не следовала. В этой связи я понимаю, что последовало какое-то наказание. Но вот что для меня совсем не ясно, какая судьба теперь ждёт самих спортсменов, по отдельности. Совсем не понимаю, почему вдруг они не смогут принимать участие в гонках. Я не в силах ответить на это. В любой ситуации я всегда на стороне атлета. Если у них нет положительных допинг-проб, я всегда буду поддерживать таких спортсменов», — сказал Бьорндален в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
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