Бьорндален — о решении ВАДА: в любой ситуации я всегда на стороне атлета

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, который летом возглавил сборную Китая по биатлону, рассказал о своём отношении к решению исполкома ВАДА по России.

«Существуют правила ВАДА. И Россия со всей определённостью этим правилам не следовала. В этой связи я понимаю, что последовало какое-то наказание. Но вот что для меня совсем не ясно, какая судьба теперь ждёт самих спортсменов, по отдельности. Совсем не понимаю, почему вдруг они не смогут принимать участие в гонках. Я не в силах ответить на это. В любой ситуации я всегда на стороне атлета. Если у них нет положительных допинг-проб, я всегда буду поддерживать таких спортсменов», — сказал Бьорндален в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».