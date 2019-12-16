Васильев: даже оппоненты, ругавшие Россию, говорят, что решение ВАДА — перебор

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что иностранные биатлонисты и руководство международной федерации с удивлением и недоумением отнеслись к решению исполкома ВАДА о четырёхлетнем отстранении России от участия в крупных международных турнирах.

«Что касается отношения иностранных биатлонистов и руководителей федераций к решению ВАДА по России, то, как говорится в поговорке, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Все в недоумении, даже наши признанные оппоненты, ругавшие нас постоянно, говорят, что это перебор со стороны ВАДА. Лишать спорт выдающихся спортсменов из России — как минимум обезглавить мировой биатлон или лишить его какой-то части тела.

Никто не понимает, зачем это всё нужно, все уже устали. И это говорят чиновники от спорта, руководители международной федерации, они в недоумении. Во время этапа Кубка мира в Австрии я поговорил с некоторыми руководителями IBU, видно, что они не лукавят. Наоборот, сильно удивлены", — приводит слова Васильева РИА «Новости».